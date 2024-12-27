بمشاركة دولية.. الإخوان المسلمون يقيمون مجلس عزاء الأستاذ يوسف ندا

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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نظمت جماعة الإخوان المسلمين مجلس عزاء في مدينة إسطنبول؛ لتأبين مفوض العلاقات الدولية السابق للجماعة المهندس يوسف ندا، الذي وافته المنية بمدينة لوجانو في سويسرا عن عمر ناهز الـ 93 عاما.

تلقى العزاء فضيلة الدكتور صلاح عبد الحق القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة (الإخوان المسلمون)، وعدد من قيادات الهيئة العليا للجماعة.

شهد المجلس حضورًا لافتًا لعدد من شخصيات بارزة من مختلف دول العالم العربي والإسلامي، من بينهم علماء وشخصيات سياسية، كما قدم العزاء عبر الهاتف كلٌّ من: رئيس حركة حماس بالخارج الأستاذ خالد مشعل، والدكتور علي القرة داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وألقى عدد من الحاضرين كلمات، عبّرت عن دور (يوسف ندا) البارز في العمل الإسلامي والدولي، مشيدين بمسيرته الطويلة في تعزيز العلاقات الدولية للجماعة وخدمته للقضايا الإسلامية على مدار عقود.

وقد شارك في تلقى العزاء عدد من أعضاء الهيئة العليا للجماعة من بينهم الدكتور حلمي الجزار والدكتور محيي الدين الزايط والأستاذ صهيب عبد المقصود وآخرين، كما شارك أيضا عدد من رموز العالم الإسلامي من بينهم نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ محمد الحسن ولد الدودو نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس رابطة برلمانيين من أجل القدس حميد الأحمر، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، ورئيس الرابطة الاسلامية في بريطانيا سابقا محمد صوالحة، والسيد يلماز بلجان ممثل عن الحركة الاسلامية في تركيا، ورئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج نواف الدكروري، و صهيب خلف رئيس مكتب الجماعة الإسلامية في لبنان.

تناولت كلمات التأبين الرؤية الاستراتيجية لندا، وإسهاماته الكبيرة في بناء جسور التواصل بين الجماعة والمجتمعات الدولية، ودوره البارز في الوساطة بين العديد من الدول، وخاصة في غزو العراق للكويت، وتوسطه بين السعودية واليمن، والسعودية وإيران. وعمله على حل الأزمة بين الحكومة الجزائرية وجبهة الإنقاذ، وكذلك أزمة الرهائن الأمريكيين بإيران. واختُتم مجلس العزاء بصلاة الغائب والدعاء بالرحمة للفقيد.