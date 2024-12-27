الطائرات تقلع من مطار صنعاء الدولي ومليشيات الحوثي تعلن عودته للعمل .. عاجل

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلن نائب وزير النقل والأشغال في حكومة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا يحيى السياني وعبر وسائل إعلام حوثية اليوم الجمعة عن إستئناف الرحلات في مطار صنعاء الدولي حسب المواعيد المحددة بعد غارات الإحتلال الإسرائيلي على المطار يوم أمس.

وأوضح السياني عبر وسائل الإعلام التابعة للمليشيات الحوثية إن أول طائرة لليمنية أقلعت في تمام العاشرة من صباح الجمعة بعد توقفه لساعات نتيجة غارات الإحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن العدوان الصهيوني على المطار تسبب باستشهاد أربعة وإصابة قرابة 20 مواطنا وموظفاً وأضرارٍ في البنية التحتية للمطار حسب ما نقلت وسائل الإعلام التابعة للمليشيات الحوثية.

وكان قد شن كيان الإحتلال الإسرائيلي يوم أمس سلسلة غارات جوية استهدفت منشآت مدنية شملت محطة كهرباء حزيز في جنوب العاصمة صنعاء وكذلك مطار صنعاء الدولي بالإضافة إلى ميناء رأس عيسى وميناء الحديدة، مما أدى إلى وفاة 6 مدنيين مدنيين وإصابة كثر من 40 آخرين في غارات الإحتلال الإسرائيلي على مطار صنعاء بينهم أحد أفراد طاقم الطائرة الأممية حسب ما صرحت به وزارة الصحة في حكومة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.

واستهدفت غارات الإحتلال الإسرائيلي يوم أمس في مطار صنعاء الدولي برج المطار وصالة المغادرة في المطار ومدرج المطار وذلك قبيل دقائق من هبوط طائرة اليمنية المدنية رحلة "صنعاء - عمان" مما أدى إلى سقوط ضحايا بين العاملين في المطار ومدنيين كانوا بانتظار وصول أهاليهم.