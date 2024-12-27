حركة حماس تعلن موقفها من الغارات الإسرائيلية على اليمن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يعلن موقفه من الهجمات الإسرائيلية على اليمن السلطات في حضرموت تحذر '' بن حبريش'' بعد إعلانه فتح باب التجنيد خارج اطار الدولة رئيس هيئة الأركان: المدعو عبدالملك الحوثي هو المتسبب في كل المآسي والدمار الذي لحق باليمن .. عاجل توكل كرمان: الثورة السورية ستستعيد كل العواصم التي احتلتها ايران وستسقط حكم الملالي في طهران مصر تكشف عن الارقام الحقيقة لخسائرها بسبب تطورات البحر الأحمر الحوثيون. يكشفون عن إحصائيات للخسائر البشرية جراء الغارات الإسرائيلية على صنعاء والحديدة أول تعيم صارم من وزارة الاعلام المؤقتة خاطبت به وسائل الإعلام والاعلاميين أسماء الأسد تحتضر والأطباء يضعونها في عزلة وصحتها في تدهور نتائج مذهلة يكشفها الطب عن تناول زيت الزيتون يوميا- ماذا يفعل بجسمك؟
أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في اليمن، واصفة إياه بأنه "اعتداء سافر بغطاء سياسي وعسكري أمريكي".
وقالت حماس، في بيان: "ندين العدوان الصهيوني على اليمن، ونعده امتدادا لسياسة الإرهاب التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة، بدعم سياسي وعسكري من واشنطن وبعض العواصم الغربية".
وأضافت: "نثمن المواقف اليمنية وتأكيدهم أن العدوان الصهيوني والغربي على اليمن، لن يثنيهم عن قرارهم الراسخ بتقديم سبل الدعم والإسناد لشعبنا الفلسطيني".
وتابعت: "الغطرسة الصهيونية وجرائمها بحق شعبنا واليمن تستدعي موقفا عربيا وإسلاميا حازما للتضامن والوحدة لمواجهة انتهاكات الاحتلال وردعه عن أوهام السيطرة والإخضاع التي تسعى إليها تجاه المنطقة وشعبوها".
وشنت إسرائيل هجوما جويا جديدا على اليمن، مساء الخميس، تزامنا مع بث كلمة متلفزة لزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، وفق ما أفاد به إعلام عبري.
وهذا الهجوم الإسرائيلي الرابع على اليمن خلال العام الجاري، ويأتي بالتزامن مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على إسرائيل والسفن المتوجهة إليها ردا على حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويأتي الهجوم الإسرائيلي الجديد على اليمن بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على مدن إسرائيلية، والتي تركز على منطقة تل أبيب الكبرى، عبر صواريخ باليستية ومسيرات.