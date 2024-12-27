المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يعلن موقفه من الهجمات الإسرائيلية على اليمن

الجمعة 27 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، بالتصعيد بين إسرائيل واليمن.

وقال المتحدث في إفادة صحافية إن الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي وموانئ على البحر الأحمر ومحطات كهرباء، تثير القلق.

وأكد أن الضربات الجوية الإسرائيلية اليوم على مطار صنعاء الدولي وموانئ البحر الأحمر ومحطات الكهرباء في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص.

وأعرب، معربا عن مخاوفه من احتمالات وقوع مزيد من التصعيد في المنطقة.

وفجر اليوم الجمعة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن، قبل دخوله أجواء البلاد.

وفي السياق قال الإسعاف الإسرائيلي إن 18 شخصا أصيبوا خلال تدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية إثر إطلاق صاروخ من اليمن فجر اليوم الجمعة.

وأتى ذلك بعد ساعات من تهديد جماعة الحوثي بالرد "سريعا" على الهجوم الإسرائيلي على اليمن والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين.

وقبل ذلك تم إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غوش دان والساحل إلى جانب عشرات المناطق وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

كما تم وقف هبوط الطائرات بمطار بن غوريون أثناء تفعيل صفارات الإنذار وذلك قبل أن يتم استئنافها، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت والقناة الـ12 الإسرائيلية.

ويأتي إطلاق الصاروخ من اليمن بعد هجوم إسرائيلي أمس الخميس على عدة أهداف في اليمن شملت مطار صنعاء الدولي، وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، هدد الحوثيون بأنهم مستعدون للرد سريعا على الهجوم ومواجهة "تصعيد بتصعيد"، حسبما ذكرت قناة المسيرة التابعة لهم