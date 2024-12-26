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رئيس هيئة الأركان: المدعو عبدالملك الحوثي هو المتسبب في كل المآسي والدمار الذي لحق باليمن .. عاجل

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص
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استنكر رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمصالح اليمنية وتدمير مقدرات الشعب اليمني محملاً مليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية جلب العدوان على اليمن.

 

وأكد الفريق بن عزيز في تغريدة على منصة “إكس” أن عبدالملك الحوثي وجماعته الإرهابية يتحملون كامل المسؤولية في تدمير البنى التحتية وآخرها جلب الكيان الصهيوني إلى اليمن.

 

وأشار بن عزيز إلى أن المدعو عبدالملك الحوثي هو المتسبب في كل المآسي والدمار الذي لحق باليمن واليمنيين وأنه رأس الشر الذي يحرك المليشيات الإرهابية.

  
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