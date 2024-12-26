مصر تكشف عن الارقام الحقيقة لخسائرها بسبب تطورات البحر الأحمر

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قالت جمهورية مصر العربية، الخميس، إن قناة السويس، فقدت 7 مليارات دولار خلال 2024، بسبب تطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان أصدرته الرئاسة المصرية في أعقاب اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع" إيرادات قناة السويس فقدت ما يقرب من 7 مليارات دولار في 2024، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية".
وتطرق الاجتماع حسب البيان إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية".
ولم يذكر البيان إجمالي إيرادات قناة السويس خلال 2024، إلا أن رقم الإيرادات المحقق في 2023 بلغ 10.25 مليار دولار بحسب بيانات رسمية