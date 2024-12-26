أول تعيم صارم من وزارة الاعلام المؤقتة خاطبت به وسائل الإعلام والاعلاميين

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أصدرت وزارة الاعلام السورية المؤقتة، اليوم الخميس، قراراً بمنع أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري “ذي طابع طائفي” يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب، متوعدة المخالفين بالمحاسبة القانونية.
وجاء في بيان للوزارة، أنه “حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته، يُمنع منعاً باتاً تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري”.
وأكدت الوزارة “ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين كافة بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية”