نتائج مذهلة يكشفها الطب عن تناول زيت الزيتون يوميا- ماذا يفعل بجسمك؟

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يحرص بعض الأشخاص على تناول زيت الزيتون بصورة يومية، لاعتقادهم أن استهلاكه بانتظام يوفر للجسم العديد من الفوائد، فهل هذا صحيح؟
بحسب موقع "سكاي نيوز"، يساعد تناول زيت الزيتون يوميًا على:
1- حماية القلب
يتميز زيت الزيتون باحتوائه على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، مثل حمض الأوليك، ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
2- دعم صحة العظام
يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة تعرف باسم البوليفينولات، تساهم في تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، مما يعود بالنفع على الأشخاص المعرضين للإصابة بالهشاشة.
3- تقليل الالتهابات
يلعب زيت الزيتون دورًا كبيرًا في تقليل الالتهابات المزمنة، التي تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل السكري، لاحتوائه على الأوليوكانثال وحمض الأوليك.
4- الوقاية من أمراض التدهور الإدراكي
يوفر زيت الزيتون حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض التدهور الإدراكي، مثل ألزهايمر، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.
وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن تناول نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا يقلل من خطر الوفاة بالخرف بنسبة تصل إلى 28%.
5- دعم المفاصل
يمثل زيت الزيتون أهمية كبيرة لصحة المفاصل، لأنه فعال في تحسين مرونتها وتقليل خطر إصابتها بالالتهاب.
6- الوقاية من السرطان
وفقًا لبعض الأبحاث، ينخفض خطر الإصابة بسرطانات الثدي والجهاز الهضمي والجهاز البولي عند تناول زيت الزيتون، لاحتوائه على مركبات كيميائية نباتية، تقلل من تكوين الأورام السرطانية بالجسم