تعرف على تشكيلة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية بعد خلع الأسد

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - الجزيرة نت

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بعد يوم واحد من وصول فصائل الثورة السورية المسلحة إلى دمشق والإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، أُعلن يوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، عن تكليف محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة تقوم بتصريف الأعمال إلى مارس/آذار 2025.

ومنذ ذلك الوقت، توالت الإعلانات عن تعيين وزراء ومسؤولين سياسيين وأمنيين في الإدارة الجديدة لسوريا. وبحسب مركز جسور للدراسات، فإن ما أعلن عنه من تعيينات حتى تاريخ نشر المادة، يرسم الهيكل الآتي لحكومة تصريف الأعمال السورية.

الوزراء في حكومة تصريف الأعمال

رئيس الوزراء: محمد البشير

سياسي ومهندس سوري، من مواليد جبل الزاوية في إدلب عام 1983، حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة حلب عام 2007، وبدأ حياته المهنية رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011، وحصل على إجازة في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب عام 2021، إضافة إلى شهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.

شغل البشير منصب وزير التنمية في حكومة الإنقاذ السورية في دورتيها الخامسة والسادسة، وأعلن مجلس الشورى العام منحه الثقة بأغلبية ليرأس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة أوائل عام 2024. وكلّفته المعارضة بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تمكنها من إسقاط نظام الأسد.

وزير الخارجية: أسعد الشيباني

من مواليد الحسكة عام 1987، وعاش في دمشق وتخرج في جامعتها حاصلا على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها عام 2009، ونال درجتَي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، والتحق بالثورة السورية منذ بدايتها عام 2011، وعمل في الجانب الإنساني، ثم أسهم في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية وإدارة الشؤون السياسية فيها.

واتخذ الشيباني أسماء مستعارة عدة، أبرزها زيد العطار، وكان مدير العلاقات الخارجية في هيئة تحرير الشام ومدير الإدارة السياسية في حكومة الإنقاذ بإدلب التي استطاع ربطها بعدد من الدول الأجنبية عبر لقائه وفودا قرب معبر "باب الهوى" عند الحدود السورية-التركية، كما كان يدير ملفات أمنية خارجية مثل ملف المقاتلين الأجانب.

وكلفته إدارة الشؤون السياسية في سوريا أواخر عام 2024 بحقيبة وزارة الخارجية السورية.

وزير الدفاع: مرهف أبو قصرة

قيادي سوري سابق في المعارضة المسلحة، وهو من مواليد مدينة حلفايا في محافظة حماة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.

شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وتولى هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، وعرف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".

يعدّ أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري واستطاعت إسقاطه. وعقب سقوط حكومة المخلوع بشار الأسد، عينته حكومة تصريف الأعمال السورية أواخر عام 2024 وزيرا للدفاع.

وزير الداخلية: محمد عبد الرحمن

في عام 2022 تم تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة الإنقاذ السورية في دورتها الخامسة، واستمر في هذا المنصب حتى الدورة السادسة. وأشرف في أثنائها على تطوير عمل الوزارة في المناطق المحررة، ومن ذلك إصدار بطاقات الهوية للسكان ضمن جهود تحسين الخدمات وتعزيز الأمن في تلك المناطق، وعرف عنه حينئذ تركيزه على تعزيز الأمن الداخلي ومكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين.

وزير الصحة: ماهر الشرع

من مواليد دمشق عام 1973، وهو طبيب متخصص في الجراحة النسائية وعلاج العقم والإخصاب. يحمل درجة الدكتوراه في العلوم الطبية، إلى جانب دبلوم في إدارة النظم الصحية.

شغل منصب مستشار وزير الصحة في حكومة الإنقاذ بمحافظة إدلب، وأكسبه ذلك خبرة في إدارة القطاع الصحي.

وزير الإعلام: محمد يعقوب العمر

من مواليد بلدة خان السبل بمحافظة إدلب عام 1985، حاصل على إجازة في العلوم السياسية، عمل بين عامي 2012 و2019 صحفيا لتغطية أبرز المعارك في شمال سوريا.

شغل عضوية المكتب الإعلامي لـ"جيش الفتح"، وأسهم في تأسيس مديرية الإعلام ضمن حكومة الإنقاذ السورية، وشغل منصب مدير العلاقات العامة فيها.

وزير الزراعة والري: محمد طه الأحمد

من مواليد حماة عام 1982، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة حلب عام 2007، وتابع دراساته العليا لدرجة الماجستير في التقييم المالي والاقتصادي للمشاريع الزراعية في جامعة القاهرة عام 2012، وحصل على الدكتوراه في التنمية الزراعية من جامعة إدلب عام 2020.

شغل منصب وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ في الدورة الأولى والثانية، ووزير الزراعة في الدورة الثالثة والرابعة والخامسة، ووزير الزراعة والري في الدورة السادسة. وتولى منصب الإدارة المدنية والخدمات في إدلب عام 2017.

وزير التربية والتعليم: نذير محمد القادري

من مواليد دمشق عام 1970، حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة دمشق، وعمل مدرّسا للغة العربية 18 عاما.

اعتقله نظام الأسد عام 2008 وقضى 10 سنوات في السجن، وأفرج عنه عام 2018. وتولى فيما بعد مسؤولية تنفيذ المخططات التعليمية في حكومة الإنقاذ السورية.

وزير التنمية: فادي القاسم

من مواليد عام 1980 في محافظة إدلب، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب عام 2003، وتابع دراساته العليا في مجال التخطيط العمراني وإدارة المشاريع.

عمل مهندسا في القطاعين العام والخاص، وأسهم في تنفيذ مشاريع تخص البنية التحتية ومشاريع تنموية في مختلف المحافظات السورية، وعيّن وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة.

وزير الإدارة المحلية والخدمات: محمد عبد الرحمن مسلم

من مواليد محافظة إدلب عام 1980، حصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة حلب عام 2003.

شغل منصب نائب وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ السورية، وأسهم في تأسيس وإدارة المجالس المحلية في إدلب.

عمل رئيسا للمجلس المحلي في معرة النعمان بين عامي 2013 و2015، ثم تم تعيينه مديرا لدائرة الخدمات الفنية في المحافظة، وأشرف على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتقديم الخدمات الأساسية.

شغل منصب نائب وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ السورية، واستمر في منصبه حتى تكليفه بحقيبة وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة تصريف الأعمال السورية أواخر عام 2024.

وزير الأوقاف: حسام حسين

ولد في محافظة إدلب عام 1977، وهو حاصل على إجازة في الشريعة الإسلامية ودبلوم في التأهيل التربوي من جامعة دمشق.

بدأ العمل مدرسا للتربية الإسلامية عام 2002، كما كان منخرطا في العمل الإداري والدعوي في المناطق المحررة. وشغل منصب وزير الأوقاف والإرشاد في حكومة الإنقاذ بدورتها الرابعة.

وزير العدل: شادي محمد الويسي

من مواليد محافظة حلب عام 1985. يحمل إجازة في الشريعة الإسلامية ودبلوم التأهيل التربوي، وما زال يعدّ رسالة الماجستير في الدراسات الإسلامية والقضائية، وكان سابقا عضو الكادر التأسيسي للهيئة الشرعية الرباعية في حلب.

وزير الاقتصاد: باسل عبد العزيز

حاصل على بكالوريوس في هندسة الطاقة من جامعة حلب عام 2009، وأكمل دورات متقدمة في دارسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الموارد البشرية، وعمل محاضرا في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب.

كان وزير الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ السورية بدوراتها الثالثة والرابعة والخامسة.