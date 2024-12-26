نتائج مذهلة يكشفها الطب عن تناول زيت الزيتون يوميا- ماذا يفعل بجسمك؟ تعرف على تشكيلة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال السورية بعد خلع الأسد شرطة المنشآت بمحافظة مأرب تختتم العام التدريبي 2024م وتكرم منتسبيها تزايد السخط الشعبي ضد الحوثيين في مناطق سيطرتهم ومتحدث جبهة الضالع يتوقع سقوطهم القريب محافظة إب تغرق في جرائم القتل والاختطاف في ظل هيمنة مليشيا الحوثي عاجل: مطار صنعاء يخرج عن الخدمة وسقوط ضحايا مدنيين وتدمير واسع في غارات شنها طيران الاحتلال ايران تهدد رسميا بنشر الفوضى والطائفية في سوريا وابتعاثها خلال أقل من عام عاجل: انفجارات عنيفة الآن تهز صنعاء والحديدة والإعلان عن سقوط قتلى ''فيديو والمواقع المستهدفة'' اللواء العرادة يشدد علي تعزيز التعاون بين اليمن ومصر لتأمين الممرات المائية وأهمية باب المندب بالنسبة لقناة السويس الرئيس العليمي يوجه بصرف علاوات سنوية لكافة منتسبي السلطة القضائية.. تفاصيل اجتماع حضره بن مبارك والمعبقي
اختتمت شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب العام التدريبي 2024م.
وخلال الفعالية، كرمت قيادة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات قادة وضباط وصف وجنود الكتائب من منتسبيها.
قال نائب مدير إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب العقيد محمد القارة إن التكريم يأتي تتويجًا لإنجازات وجهود منتسبيها المميزة التي يبذلونها في ميدان العمل في حماية المنشآت الحكومية والحيوية والممتلكات الخاصة والعامة، وحماية الشخصيات ومرافقة الوفود، وتأمين المناسبات الوطنية والفعاليات الجماهيرية، وغيرها من المهام الأمنية والميدانية القتالية التي تقوم بها شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بالمحافظة.
وأكد العقيد القارة على أهمية التدريب والتأهيل المستمرين، والتي تهدف إلى تطوير قدرات وتنمية مهارات منتسبي شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في المجالات الأمنية والشرطية والقانونية وفنون التعامل مع المواطنين.
كما أكد حرص قيادة المنشآت الدائم على إقامة برامج التأهيل والتدريب وتطوير الأداء للوصول إلى أفضل المستويات تأهيلاً وتدريباً وتسليحاً على أسس علمية تعزز من القدرات والإمكانات الأمنية والقتالية، وهو ما أسهم في تحقيق النجاحات الكبيرة في سير العمل الأمني وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة والاطمئنان.
وأضاف أن عام 2024 كان عامًا حافلاً بالإنجازات، مؤكدًا أن العام القادم 2025 سيشهد نقلة نوعية كبيرة في مجال التأهيل والتدريب في مختلف تخصصات شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات وغيرها من المجالات الأمنية والميدانية والتوجيه المعنوي والتثقيف الأمني.