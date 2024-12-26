شرطة المنشآت بمحافظة مأرب تختتم العام التدريبي 2024م وتكرم منتسبيها

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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اختتمت شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب العام التدريبي 2024م.

وخلال الفعالية، كرمت قيادة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات قادة وضباط وصف وجنود الكتائب من منتسبيها.

قال نائب مدير إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب العقيد محمد القارة إن التكريم يأتي تتويجًا لإنجازات وجهود منتسبيها المميزة التي يبذلونها في ميدان العمل في حماية المنشآت الحكومية والحيوية والممتلكات الخاصة والعامة، وحماية الشخصيات ومرافقة الوفود، وتأمين المناسبات الوطنية والفعاليات الجماهيرية، وغيرها من المهام الأمنية والميدانية القتالية التي تقوم بها شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بالمحافظة.

وأكد العقيد القارة على أهمية التدريب والتأهيل المستمرين، والتي تهدف إلى تطوير قدرات وتنمية مهارات منتسبي شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في المجالات الأمنية والشرطية والقانونية وفنون التعامل مع المواطنين.

كما أكد حرص قيادة المنشآت الدائم على إقامة برامج التأهيل والتدريب وتطوير الأداء للوصول إلى أفضل المستويات تأهيلاً وتدريباً وتسليحاً على أسس علمية تعزز من القدرات والإمكانات الأمنية والقتالية، وهو ما أسهم في تحقيق النجاحات الكبيرة في سير العمل الأمني وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة والاطمئنان.

وأضاف أن عام 2024 كان عامًا حافلاً بالإنجازات، مؤكدًا أن العام القادم 2025 سيشهد نقلة نوعية كبيرة في مجال التأهيل والتدريب في مختلف تخصصات شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات وغيرها من المجالات الأمنية والميدانية والتوجيه المعنوي والتثقيف الأمني.