محافظة إب تغرق في جرائم القتل والاختطاف في ظل هيمنة مليشيا الحوثي

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تشهد محافظة إب الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا إنتشار واسع لجرائم القتل شبه اليومية وحالات الاختطاف المتكررة التي انتشرت مؤخرا وبشكل متزايد في مدينة إب وجميع مديريات المحافظة.
وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" بأنه تم قتل أحد الأشخاص في قرية المرفدين عزلة ذي اشراق بمديرية السياني محافظة إب ، على يد قيادي في مليشيات الحوثيين مقرب من وكيل محافظة إب علي بن علي النوعة المعين من قبل المليشيات الحوثية المصنفة إرهابيا والقاتل فر بعد ارتكابه الجريمة ولم يتم القبض عليه حتى الآن.
وفي السياق ذاته أوضحت المصادر بأنه تم اختطاف الشابة "جنى الأديب" عصر يوم أمس وهي خارجه من احد مراكز تحفيظ القرآن في حارة السبط الغربي في مدينة إب ولم يتم العثور عليها حتى الآن.
وفي ظل ما تعيشه محافظة إب من توسع وانتشار لجرائم مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا وزيادة الاختطافات والقتل والنهب ومصادرة أملاك المدنيين ، وتأتي هذه الاختطافات مع عودة ظاهرة اختفاء الأطفال في مدينة إب واختطاف طلاب المدارس تزامنا مع حملة التجنيد الإجباري التي تقوم بها مليشيات الحوثيين الإرهابية ضمن حشدها العسكري بعد إنهيار مليشيات حزب الله في لبنان وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.