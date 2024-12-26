عاجل: مطار صنعاء يخرج عن الخدمة وسقوط ضحايا مدنيين وتدمير واسع في غارات شنها طيران الاحتلال

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 273

قالت مصادر محلية ان الغارات الجوية لطيران الإحتلال الإسرائيلي في صنعاء استهدفت مطار صنعاء الدولي وبرج المطار وصالة المغادرة في المطار وهناك دمار في أجزاء واسعة من الصالة.

واشارت الى ان الغارات إستهداف ايضا مدرج المطار مما أدى إلى إشتعال النيران في المدرج وسقوط ضحايا مدنيين، كذلك تم إستهداف محطة الكهرباء في منطقة حزيز جنوبي العاصمة.

سكان محليون قالوا لمأرب برس ان ستة صواريخ على مطار صنعاء استهدفت برج المراقبة وصالات القدوم والمغادرة و عدد من طائرات اليمنية المحتجزة بالمطار.