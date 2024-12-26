عاجل: مطار صنعاء يخرج عن الخدمة وسقوط ضحايا مدنيين وتدمير واسع في غارات شنها طيران الاحتلال

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قالت مصادر محلية ان الغارات الجوية لطيران الإحتلال الإسرائيلي في صنعاء استهدفت مطار صنعاء الدولي وبرج المطار وصالة المغادرة في المطار وهناك دمار في أجزاء واسعة من الصالة.
واشارت الى ان الغارات إستهداف ايضا مدرج المطار مما أدى إلى إشتعال النيران في المدرج وسقوط ضحايا مدنيين، كذلك تم إستهداف محطة الكهرباء في منطقة حزيز جنوبي العاصمة.
سكان محليون قالوا لمأرب برس ان ستة صواريخ على مطار صنعاء استهدفت برج المراقبة وصالات القدوم والمغادرة و عدد من طائرات اليمنية المحتجزة بالمطار.