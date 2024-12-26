ايران تهدد رسميا بنشر الفوضى والطائفية في سوريا وابتعاثها خلال أقل من عام

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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في اول ردة فعل على الخساره الفادحة والهزيمة الساحقة التي تعرضت لها إيران في سوريا قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق في الحرس الثوري الايراني محسن رضائي نقلا عن وكالة أنباء "إيسنا" شبه الرسمية، ان الشباب والشعب السوري المقاوم لن يصمتوا أمام ما اسماه "الاحتلال والعدوان الخارجي، أو أمام محاولات التفرد الداخلي من قبل أي جماعة.

تعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة حول سوريا عبر استخدام مختلف العبارات، توقعات المسؤولين الإيرانيين الرافضة للوضع الراهن والإدارة الجديدة في دمشق، ابتداء من المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.

وأضاف رضائي "خلال أقل من عام، سيبعثون المقاومة في سوريا بشكل جديد، وسيُحبطون المخططات الخبيثة والمخادعة التي تقودها الولايات المتحدة، والنظام الصهيوني، والدول التي تم استغلالها في المنطقة".