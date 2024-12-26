عاجل.. طائرات حربية تشن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف بالعاصمة صنعاء

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شنت قبل قليل مقاتلات حربية عدة هجمات استهدفت مطار صنعاء الدولي وقالت مصادر محلية لمارب بان الغارات أحدثت اضرارا في قاعة المغادرة بالمطار وانباء عن وقوع ضحايا.
كما شنت المقاتلات عدة هجمات على
قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة المحتلة صنعاء.
كما تم استهداف محطة كهرباء حزيز