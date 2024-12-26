عاجل.. طائرات حربية تشن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف بالعاصمة صنعاء

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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