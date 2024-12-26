عاجل: انفجارات عنيفة الآن تهز العاصمة صنعاء ''المواقع المستهدفة''

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سُمع قبل قليل دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء.
مصادر محلية قالت لمأرب برس أن ضربات جوية استهدفت مطار صنعاء، في محيط قاعدة الديلمي الجوية شرق صنعاء.
وذكرت ان غارات اخرى استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء.
واعلنت القناة 13 عن مصادر إسرائيلية ان إسرائيل تهاجم الآن أهدافا في اليمن.
القناة ١٤ الإسرائيلية للكيان قالت أن الهجوم الآن في اليمن ليس هجوما آخر بل حملة جديدة ستشنها إسرائيل ضد الحوثيين.
كما شنت المقاتلات الاسرائيلية بالتزامن مع الغارات على صنعاء، غارات على الحديدة.
ونقلت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله ان الهجمات في اليمن استهدفت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية.
القناة ١٤ الإسرائيلية ذكرت ان الطائرات الإسرائيلية قامت بتعطيل المطار الدولي في صنعاء من خلال تدمير برج المراقبة.
يتبع/