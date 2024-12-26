اللواء العرادة يشدد علي تعزيز التعاون بين اليمن ومصر لتأمين الممرات المائية وأهمية باب المندب بالنسبة لقناة السويس

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد اللواء سلطان العرادة على أهمية تعزيز التنسيق بين الجانبين اليمني والمصري لمواجهة كافة التحديات الأمنية الراهنة في البحر الأحمر وتأمين الحماية اللازمة للممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب..مشيداً بالدور المصري المحوري في الحفاظ على أمن و استقرار اليمن و المنطقة.

والتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، الملحق العسكري المصري، العميد الركن سامر شعبان، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية .

وناقش العرادة، مع الملحق العسكري المصري، آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الصعيدين الوطني والإقليمي في ظل استمرار تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية في البحرين الأحمر والعربي واستمرار تهديدها للملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية .

ولفت العرادة إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب ، ومدى تأثير أي تهديد أمني لهذا الممر البحري الحيوي على الاقتصاد العالمي وعلى الملاحة البحرية في قناة السويس وغيرها ، باعتباره أحد أهم الممرات المائية في العالم ويمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وحركة الطاقة.

وأكد استمرار الهجمات الحوثية على السفن التجارية والنفطية في البحرين الاحمر والعربي تستدعي تحركاً إقليمياً ودولياً واتخاذ خطوات جادة لضمان استقرار التجارة الدولية، واستمرارية الملاحة البحرية دون أي تهديدات.

و أثنى عضو مجلس القيادة الرئاسي، على مواقف جمهورية مصر العربية وجهودها في احتضان مئات الآلآف من اليمنيين وتقديم كافة التسهيلات لهم..معتبراً تلك المواقف الاخوية الصادقة لجمهورية مصر الشقيقة حكومةً وشعباً تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته ، أعرب الملحق العسكري المصري العميد الركن سامر شعبان، عن تطلعه لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية ، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الراهنة .

حضر اللقاء، الملحق العسكري بالسفارة اليمنية لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، العميد الركن يحيى الوعيل.