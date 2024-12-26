اختيار السعودية لاستضافة بطولة كأس الخليج القادمة (خليجي27)

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، اليوم (الخميس)، استضافة المملكة العربية السعودية النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج (خليجي 27)، و ستُقام بالعاصمة الرياض في الفترة بين 23 سبتمبر (أيلول) و6 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2026.

وجاء اعتماد الجمعية العمومية لاستضافة المملكة النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي بالإجماع من خلال تصويت أعضاء الجمعية العمومية عبر اجتماعها الذي عُقد اليوم بالعاصمة الكويت، وشهد حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، وعضو مجلس الإدارة معيض الشهري.

وستعود كأس الخليج للرياض للمرة الخامسة في تاريخ البطولة بعد استضافات سابقة؛ حيث كانت الأولى عام 1972، والثانية عام 1988، والثالثة عام 2002، والرابعة عام 2014.

من ناحيته، رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة في المملكة على الدعم السخي واللامحدود للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، وهو ما أثمر عن اختيار السعودية لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي الـ27، مثمناً جهود الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عبر الاهتمام والمتابعة المستمرَين من أجل تسخير الإمكانات كافة لاستضافة المملكة مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى.

ووجّه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكر لرئيس اتحاد كأس الخليج العربي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي على ثقتهم باختيار المملكة لاستضافة الحدث الخليجي الكبير، مشيداً بجهود الاتحاد في تعزيز أواصر الأخوة بين أبناء الخليج عبر الاهتمام الكبير بهذه البطولة التاريخية التي تحمل معاني سامية، وتحظى باهتمام الجماهير الخليجية والعربية بشكلٍ عام.

ورحّب المسحل بالجماهير من دول الخليج الشقيقة على أرض المملكة في نسخة جديدة من البطولة العريقة التي تتشرف المملكة باستضافتها مجدداً، مشيراً إلى أن استضافة «خليجي 27» تأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها المملكة على مستوى الاستضافات الناجحة لكثير من الأحداث الرياضية الكبرى.