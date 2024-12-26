قتلى في كمين نصبه فلول نظام الأسد والادارة السورية الجديدة تعلن تحييد عددا منهم

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قُتِل 14 عنصر أمن وأصيب 10 آخرون، أمس الأربعاء، في كمين نصبه "فلول النظام السوري المنهار" ضد قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة في محافظة طرطوس غربي البلاد، وفق تصريحات لوزير الداخلية في الإدارة الجديدة محمد عبد الرحمن.

ونقلت وزارة الداخلية في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن عبد الرحمن، قوله إن وزارة الداخلية "ستضرب بيدٍ من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن سوريا وحياة أبنائها".

جاء ذلك تزامناً فرض حظر تجول خلال ساعات الليل في عدد من المناطق عقب اضطرابات أعقبت انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهِر حريقاً داخل أحد المقامات الدينية في مدينة حلب، فيما قالت الداخلية إن نشره في هذا التوقيت "محاولة لإثارة فتنة طائفية".

في ذات السياق تمكنت إدارة العمليات العسكرية بسوريا من "تحييد" عدد من "فلول مليشيات الأسد" في ريف محافظة طرطوس غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الخميس أن إدارة العمليات العسكرية أطلقت بالتعاون مع وزارة الداخلية عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي و"ملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف طرطوس".

وأضافت أن "إدارة العمليات العسكرية تمكنت من تحييد عدد من فلول ميليشيات الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس، بينما تستمر في مطاردة آخرين".

والخميس، دعا ممثلون من المكون العلوي بمحافظة حمص (وسط) في بيان مصور على مواقع التواصل إلى نبذ الشعارات الطائفية والخطابات الاستفزازية والكف عن التحريض الإعلامي وتسليم السلاح للجهات المختصة في مدة أقصاها 5 أيام.

جاء ذلك بعد مقتل 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين من قوات وزارة الداخلية في كمين نصبه "عناصر من فلول نظام الأسد" بطرطوس الخميس، إضافة إلى حدوث مظاهرات في عدد من مدن الساحل السوري.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.