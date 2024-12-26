استمرار الأجواء شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية ومعتدلة في المناطق الساحلية

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الخميس، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية معتدل الحرارة بشكل عام، وصحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على باب المندب وجزيرة ميون وأجزاء من السواحل الجنوبية الغربية وأرخبيل سقطرى.

كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس جاف وبارد إلى شديد البرودة، خصوصاً أثناء الليل والصباح الباكر، مع احتمال تكوّن الضباب والسحب الطبقية على أجزاء منها، فيما تشهد المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية طقس جاف وصحو بشكل عام ومعتدل الحرارة نهاراً وبارد جداً ليلاً والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فان المركز توقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات، اليوم الخميس، كالتالي: عدن 29 / 24 - صنعاء 25 / 05 - المكلا 29 / 20 - سقطرى 28 / 18 - الغيضة 27 / 14 - سيئون 28 / 10 - تعز 25 / 13 - الضالع 24 / 12 - مأرب 28 / 12 - عتق 27 / 13 - لحج 30 / 22 - الحديدة 30 / 23 - زنجبار 28 / 23 .

وحذر المركز، المواطنين في المناطق الجبلية المرتفعة من درجات الحرارة المنخفضة .. مهيباً بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصاً الأطفال وكبار السن.

وتوقع مركز التنبؤات الجوية أيضاً، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الخميس، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت خفيف الموج، وفي سواحل شبوة وأبين وعدن والسواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل باب المندب وأرخبيل سقطرى معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في خليج عدن خفيف إلى معتدل الموج، وفي بحر العرب معتدل الموج، وفي البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج، كما حذر المركز، الأخوة الصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وفي السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميون ومياهنا الإقليمية في خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر من اضطراب البحر ونشاط الرياح.