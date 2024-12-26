واتساب يطلق ميزة جديدة لمسح المستندات داخل التطبيق

الخميس 26 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أطلقت واتساب ميزة المسح الضوئي للوثائق ضمن التحديث الجديد لأجهزة iOS.

يمكن للمستخدمين مسح الوثائق مباشرة من داخل التطبيق باستخدام الكاميرا، مع توفير خيارات لتعديل الإطار والوضوح.

الميزة متاحة حاليًا لبعض المستخدمين وتُطرح تدريجيًا للوصول إلى عدد أكبر خلال الأسابيع القادمة.

توفر هذه الأداة حلاً سهلاً لمشاركة الوثائق بوضوح وجودة عالية دون الحاجة إلى تطبيقات أو أجهزة خارجية.

أعلنت شركة واتساب التابعة لشركة "ميتا" عن إطلاق ميزة جديدة ومبتكرة لمستخدمي تطبيقها على أجهزة iOS، حيث أصبح بإمكانهم الآن مسح الوثائق ضوئيًا مباشرة من داخل التطبيق.

تأتي هذه الخطوة ضمن التحديث الجديد للتطبيق (الإصدار 24.25.80)، ما يعكس تركيز واتساب على تحسين تجربة المستخدم وتوسيع وظائف التطبيق لتشمل المزيد من الاستخدامات العملية.

ميزة جديدة تعزز تجربة المستخدم الميزة الجديدة، التي تم رصدها لأول مرة في سجل التغييرات الخاص بالتحديث الجديد من قبل منصة WABetaInfo المتخصصة بمتابعة تحديثات واتساب، تتيح للمستخدمين مسح الوثائق ضوئيًا باستخدام كاميرا الهاتف الذكي دون الحاجة إلى الاعتماد على تطبيقات أو أدوات خارجية.

تم تصميم هذه الأداة لتكون جزءًا من مساعي واتساب لتصبح منصة متكاملة للتواصل ومشاركة المستندات. طريقة عمل الميزة الجديدة للاستفادة من ميزة المسح الضوئي، يمكن للمستخدمين الدخول إلى قائمة مشاركة الوثائق في التطبيق والنقر على خيار "مسح".

ستفتح الكاميرا مباشرة لالتقاط صورة الوثيقة المراد مسحها. بعد ذلك، يمكن معاينة الوثيقة وتعديلها بحسب الحاجة. يتميز التطبيق بقدرته على تحديد حواف الوثيقة تلقائيًا لتحسين الإطار، مع إمكانية ضبط الحدود يدويًا للحصول على دقة أفضل.

عند الانتهاء، يمكن للمستخدم مشاركة الوثيقة مباشرة في الدردشة أو في المجموعات. طرح تدريجي للمستخدمين الميزة متوفرة حاليًا لبعض مستخدمي iOS ويتم طرحها بشكل تدريجي، حيث يُتوقع أن تصل إلى عدد أكبر من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

تهدف هذه الآلية إلى التأكد من استقرار الميزة الجديدة ومعالجة أي تحديات قد تظهر قبل طرحها على نطاق واسع. فوائد عملية لتوفير الوقت والجهد توفر الميزة الجديدة على المستخدمين عناء تحميل تطبيقات مسح ضوئي إضافية أو اللجوء إلى طابعات وماسحات ضوئية تقليدية.

وهي بذلك تسهل على المستخدمين، سواء في الاستخدام الشخصي أو المهني، مشاركة الوثائق بوضوح وجودة عالية مباشرة عبر التطبيق. كما أن تحسين جودة المسح يضمن وضوح النصوص والمحتويات، مما يجعل الميزة مفيدة في حالات الاستخدام المختلفة.

تأثير واتساب على الاستخدامات اليومية تُظهر هذه الميزة التزام واتساب بتحسين وظائف التطبيق بما يتجاوز التواصل التقليدي. من خلال إضافة أدوات عملية مثل المسح الضوئي، يصبح واتساب أكثر ارتباطًا بحياة المستخدمين اليومية، ويعزز مكانته كأداة متعددة الاستخدامات تسهم في تسهيل التعامل مع المهام اليومية