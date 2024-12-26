نتنياهو بين 50 ضيفاً دعاهم ترامب لحضور حفل تنصيبه.. تفاصيل

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من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة بطائرة تابعة لهيئة Wing of Zion أو "جناح صهيون" الحكومية، لحضور حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في 20 يناير المقبل، وفقا لما نقلت وسائل إعلام مقربة من نتنياهو الذي لم يسبق أن حضر تنصيب أي رئيس أميركي.
وكان ترامب دعا 50 ضيفا إلى الحفل، بينهم نتنياهو، الذي يقال إنه يتحدث إليه عبر الهاتف مرة كل يومين على الأقل. كما دعا رئيسين من المؤيدين الأقوياء له ولإسرائيل، هما الأرجنتيني خافيير ميلي، والمجري فيكتور أوربان.
سارة وابنها يائير مع ترامب الذي دعاهما لتناول العشاء ترامب ترامب كما ذكرت المصادر المقربة من نتنياهو أن زوجته سارة، المتواجدة في مدينة ميامي الأميركية منذ 27 نوفمبر الماضي، ستعود إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، بعد أن أمضت 3 أسابيع قرب ابنها يائير المقيم منذ عامين في ميامي، وأثناءها تناولت طعام العشاء مع ترامب في ناديه الدولي للغولف، والصورة أعلاه لها ولابنها مع ترامب عند مائدة العشاء، ونشرتها Margot Martin نائبة مدير اتصالات ترامب في حسابها بمنصة "X" التواصلية.
وإذا سافر نتنياهو إلى واشنطن، فسوف تكون هذه أول رحلة له إلى الخارج منذ أصدرت "المحكمة الجنائية الدولية" مذكرة تطلب من 123 دولة عضوا فيها اعتقاله فور وصوله، وتسليمه إليها، لكن بإمكانه زيارة الولايات المتحدة بأمان، لأنها ليست عضوا بالمحكمة، ولأن مسار رحلته يعبر المجال الجوي لدول أعضاء فيها، لذلك تساءل صحافيون إسرائيليون عن مصيره فيما لو طرأ عطل اضطر قائد الطائرة لهبوط اضطراري في دولة عضو بالمحكمة