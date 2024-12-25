خليجي 26: البحرين أول المتأهلين بعد فوزها على العراق والمباراة القادمة أمام اليمن

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بات منتخب البحرين أول المتأهلين إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 26 بالكويت، وذلك بعد فوزه على نظيره العراقي 2 /صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالبطولة.
وسجل علي مدن ثنائية المنتخب البحريني في الدقيقتين 38 و47 .
ورفع منتخب البحرين رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن السعودية، في المركز الثاني، والعراق في المركز الثالث، فيما تأكد خروج منتخب اليمن من منافسات البطولة، حيث يحتل المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر أول مباراتين.
وحقق المنتخب البحريني الفوز في الجولة الأولى 2/3 على نظيره السعودي، ليصل إلى النقطة السادسة بعد فوزه على العراق، حامل اللقب، اليوم، وبذلك يضمن تأهله بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.
ويلتقي المنتخب البحريني في الجولة الثالثة مع نظيره اليمني، فيما يلعب في نفس اليوم منتخب العراق مع نظيره السعودي في مواجهة مباشرة للحصول على البطاقة الأخرى للدور قبل النهائي، يوم السبت المقبل.