فرار عشرات الطلاب من أكاديمية حوثية للتعليم الطائفي في صنعاء .. سقوط بشار يربك محاضن المسيرة الطائفية

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أفادت مصادر محلية بفرار العشرات من طلاب "أكاديمية القرآن" التابعة لمليشيات الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء وذلك في أعقاب الأحداث المتسارعة في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.
وقالت مصادر لـ"مأرب برس" أنخراط العدد الكبير من طلاب أكاديمية القرآن جاء في أعقاب سقوط نظام الأسد في سوريا حيث زادت المخاوف من تكرار السيناريو نفسه مع مليشيات الحوثي.
وأضافت المصادر أن الطلاب عاشوا أجواءً من التوتر نتيجة للأخبار المتداولة حول انهيار الأنظمة الطائفية مما جعلهم يشعرون بعدم الأمان في الأكادمية وقد دفع هذا الوضع العديد منهم إلى اتخاذ قرار الهروب بحثاً عن الأمان.
وأكدت المصادر أن الأكاديمية تستخدم التعليم الديني كواجهة لنشر الأفكار الطائفية وتجنيد الشباب وتفرض مناهج خاصة تتوافق مع توجهاتها الفكرية والسياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المليشيات الحوثية تحديات متزايدة في الداخل اليمني، خاصة مع تصاعد الرفض الشعبي لممارساتها وسياساتها التعليمية.