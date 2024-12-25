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عاجل: صدور قرار لرئيس مجلس القيادة

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠٢٤م، قضت المادة الاولى منه بتعيين القضاة التالية اسمائهم اعضاء في المحكمة العليا: 

ـ القاضي محمد فرج سالم سبتي.

ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.

ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل.

ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي.

ـ القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان. 

 

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تأريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

 
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