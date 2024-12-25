وكيل أمانة العاصمة يدعو وسائل الإعلام لمواكبة معركة الحسم بروح وطنية موحدة

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ثمن وكيل أمانة العاصمة صنعاء الأستاذ / عبدالكريم ثعيل الدور الوطني النوعي لإذاعة "الاولى اف ام" في المعركة الوطنية ضد مليشيات الكهنوت السلالي الحوثي الإرهابي المدعوم من نظام الملالي في طهران.

جاء ذلك خلال زيارته مقر الإذاعة في محافظة مأرب، حيث كان في استقباله مدير الإذاعة محمد الأشول وطاقم الإذاعة، الذين عبروا عن ترحيبهم بسعادة الوكيل ثعيل وهذه اللفتة الوطنية المهمة.

ونقل الوكيل ثعيل شكر معالي وزير الدولة أمين العاصمة اللواء / عبدالغني جميل، لقيادة " إذاعة الأولى " وطاقمها على جهودهم وروحهم المهنية المتشبعة بالولاء الوطني، وعلى إدراكهم المبكر بما يتوجب على الاعلام الاذاعي والدور المناط به من أجل ترسيخ مبادئ الثورة والجمهورية ومواجهة الآلة الدعائية للمليشيا الحوثية الإرهابية.

كما أشاد الوكيل ثعيل بالجهود الخاصة لادارة الإذاعة مؤكدا أنه رغم الصعوبات والتحديات الا أن الدور الوطني للإذاعة وللإعلام الوطني سيخلده التأريخ مشددا على أهمية توثيق كل الجهود الإعلامية، وأكد أن قيادة السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء كلفت الجهات المختصة بوضع " استراتيجية للعمل الاعلامي بأمانة العاصمة " بالتعاون مع كافة وسائل الإعلام وقادتها وهم الكواد الوطنية الإعلامية في أمانة العاصمة.

واستمع " الوكيل ثعيل " من مدير الاذاعة إلى شرح مفصل عن خارطة البرامج الإذاعية التي تقدمها الاذاعة، وخطتها البرامجية للمرحلة القادمة، والتحديات والصعوبات التي تواجههم، متمنين تعاون ودعم القيادة لتجاوز ذلك لما فيه المصلحة الوطنية.

ودعا الوكيل ثعيل في ختام زيارته إلى ضرورة تظافر كل الجهود الإعلامية في إطار الاستراتيجية والموجهات والتوجيهات الموحدة لمشروع الشرعية، والاستعداد مواكبة مرحلة " حسم المعركة " مؤكداً انها ستكون مرحلة تاريخية من أجل تحرير ما تبقى من مناطق تحت سطوة وعبث وإجرام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني البغيض.