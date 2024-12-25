شاهد الأهداف.. مباراة كبيرة لليمن رغم الخسارة من السعودية مصادر بريطانية تكشف كيف تهاوى مخطط تشكيل التوازنات الإقليمية بعد سقوط نظام الأسد وتبخر مشروع ثلاث دول سورية توجيه عاجل من مكتب الصحة بالعاصمة صنعاء برفع جاهزية المستشفيات وبنوك الدم وتجهيز سيارات الإسعاف ما حقيقة خصخصة قطاعات شركة بترومسيلة للاستكشاف النفطية في اليمن أبرز خطوة رسمية لتعزيز الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني في اليمن وزير الأوقاف يفتتح أكاديمية الإرشاد مدير عام شرطة مأرب يطالب برفع الجاهزية الأمنية وحسن التعامل مع المواطنين أردوغان في تصريح ناري يحمل الموت والحرب يتوعد أكراد سوريا بدفنهم مع أسلحتهم إذا لم يسلموا السلاح عاجل: محكمة في عدن تبرئ الصحفي أحمد ماهر وتحكم بإطلاق سراحه فوراً الاستهداف الإسرائيلي للبنية التحتية في اليمن يخدم الحوثيين ... الإقتصاديون يكشفون الذرائع الحوثية الإدارة السورية الجديدة توجه أول تحذير لإيران رداً على تصريحات خامنئي.. ماذا قال؟
قدم المنتخب اليمني، مباراة تاريخية امام نظيره المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 26 بالكويت اليوم الأربعاء، رغم الخسارة.
في الشوط الأول تقدمت اليمن بهدف عند الدقيقة السابعة، عبر هارون الزبيدي، وسجل عبدالمجيد محمد هدف ثاني في الدقيقة 26، وقبل انتهاء الشوط الأول قلصت السعودية الفارق بتسجيل هدف لينتهي الشوط بتقدم اليمن 2-1.
مع بداية الشوط الثاني حصلت السعودية على ركلة جزاء وسجلت التعادل.
وصمد المنتخب اليمني الى الوقت الإضافي، وسجلت السعودية الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بلحظات.
بهذه النتيجة ودعت اليمن البطولة، بخسارتين من العراق والسعودية، وتتبقى لها مباراة اخيرة امام البحرين.