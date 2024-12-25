شاهد الأهداف.. مباراة كبيرة لليمن رغم الخسارة من السعودية

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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قدم المنتخب اليمني، مباراة تاريخية امام نظيره المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 26 بالكويت اليوم الأربعاء، رغم الخسارة.

في الشوط الأول تقدمت اليمن بهدف عند الدقيقة السابعة، عبر هارون الزبيدي، وسجل عبدالمجيد محمد هدف ثاني في الدقيقة 26، وقبل انتهاء الشوط الأول قلصت السعودية الفارق بتسجيل هدف لينتهي الشوط بتقدم اليمن 2-1.

الهدف الاول لليمن

الهدف الثاني

مع بداية الشوط الثاني حصلت السعودية على ركلة جزاء وسجلت التعادل.

وصمد المنتخب اليمني الى الوقت الإضافي، وسجلت السعودية الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بلحظات.

بهذه النتيجة ودعت اليمن البطولة، بخسارتين من العراق والسعودية، وتتبقى لها مباراة اخيرة امام البحرين.