توجيه عاجل من مكتب الصحة بالعاصمة صنعاء برفع جاهزية المستشفيات وبنوك الدم وتجهيز سيارات الإسعاف

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أحدثت التهديدات الإسرائيلية بضرب المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء ردة فعل عاجلة تمثلت في توجيه عاجل من قبلهم
تمثل في مطالبة مكتب الصحة بأمانة برفع الجاهزية في عموم مستشفيات العاصمة صنعاء وبنوك الدم تحسبا لهجوم إسرائيلي وسط استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.
وشدد مكتب وزارة الصحة الحوثية بصنعاء (غير معترف بها دوليا)، في تعميم على ضرورة "جاهزية سيارات الإسعاف تحسبا لأي طارئ".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت ميليشيا الحوثي مهاجمة هدف عسكري لإسرائيل في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، محققا هدفه بنجاح.
وأعلنت هيئة البث العبرية الرسمية إصابة 9 إسرائيليين فجرا خلال تدافع نحو الملاجئ في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن ادعى الجيش الإسرائيلي اعتراضه.
وكشفت هيئة البث، أن "المستوى السياسي يدرس شن هجوم جديد ضد اليمن"، ليكون الرابع منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة