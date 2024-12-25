أبرز خطوة رسمية لتعزيز الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني في اليمن وزير الأوقاف يفتتح أكاديمية الإرشاد

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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افتتح وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، أكاديمية الإرشاد التابعة لقطاع الإرشاد بالوزارة؛ وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني، وحماية النسيج الاجتماعي من أفكار الكراهية والتطرف، بحضور وكيل قطاع الإرشاد الدكتور عبد الناصر الخطري.

وأكد الوزير خلال حفل الافتتاح أن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل الأئمة والخطباء والمرشدين والمرشدات من خلال برامج تدريبية ودبلومات متخصصة في المجالات الدعوية والفكرية والإرشادية، بما يسهم في إعداد جيل من الدعاة المتسلحين بالعلم والمعرفة لخدمة المجتمع ودعم جهود الدولة في البناء والتنمية.

وأشار إلى أن الأكاديمية تضم قاعات تدريبية حديثة واستوديو للإنتاج الإعلامي السمعي والبصري، مما يجعلها منصة متكاملة لدعم وتأهيل الكوادر الدعوية في مختلف المجالات.

وثمن الوزير جهود قطاع الإرشاد وكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الذي يمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز الفكر الوسطي في المجتمع.