مدير عام شرطة مأرب يطالب برفع الجاهزية الأمنية وحسن التعامل مع المواطنين

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شدد اليوم مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى علي حُميد على الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب برفع الجاهزية الأمنية وبذل المزيد من الجهود.
كما شدد أيضا على حسن التعامل مع المواطنين أثناء استقبالهم وحل قضاياهم ما أمكن، أو إحالتهم إلى الجهات المختصة على وجه السرعة.
جاء هذا خلال قيام مدير عام شرطة محافظة مأرب بزيارة تفقدية إلى المنطقة الأمنية الثانية وقسم شرطة الروضة. وخلال الزيارة، التقى بقائد المنطقة الأمنية الثانية العقيد عبدالولي اليعري، واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل بالمنطقة الأمنية الثانية.
وأضاف اللواء حُميد "نتطلع أن تكون الجهود في العام القادم أكثر من هذا العام 2024"، مضيفًا أن المنطقة الأمنية الثانية تشهد توسعًا في الخدمات مع تزايد الكثافة السكانية، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة.
كما اطلع اللواء يحيى حميد على سير العمل بقسم شرطة الروضة، واستمع من مدير القسم الرائد عبدالله أحمد عثمان إلى شرح مفصل عن العمل. كما اطلع اللواء حُميد على سجلات البلاغات اليومية والسجلات الجنائية والأرشفة الإلكترونية للسجلات وما تم تحقيقه من ضبط القضايا وتحويلها لجهات الاختصاص، موجهاً بتوفير الاحتياجات الضرورية للقسم. كما اطلع على قسم التوقيف المؤقت بقسم شرطة الروضة.
هذا، وعبر قائد المنطقة الأمنية الثانية العقيد عبدالولي اليعري ومدير قسم شرطة الروضة الرائد عبدالله أحمد عثمان عن شكرهم وتقديرهم لمدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى علي حميد على الزيارة والمتابعة والاهتمام بالأجهزة الأمنية بالمحافظة.