عاجل: محكمة في عدن تبرئ الصحفي أحمد ماهر وتحكم بإطلاق سراحه فوراً

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 461

أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن اليوم الأربعاء، حكما ببراءة الصحفي أحمد ماهر المعتقل منذ اكثر من عامين، في سجون الانتقالي، من كل التهم الموجهة ضده والإفراج عنه فورًا دون أي ضمان.

وجاء في منطوق الحكم أن جميع التهم الموجهة إلى الصحفي أحمد ماهر لا أساس لها من الصحة، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار قرار بإسقاط التهم بشكل كامل وإطلاق سراحه.

حكم الاستئناف الصادر اليوم، جاء عقب حكم سابق صدر خلال شهر مايو 2024 عن المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن، يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات مع النفاذ، وذلك بعد عامين من اختطافه وتعذيبه.

و أدانت منظمات دولية ونقابات صحفية هذا الحكم الصادر سابقًا عن المحكمة الجزائية المتخصصة، واعتبرته انتهاكًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وفي 6 أغسطس/آب من العام 2022، اعتقلت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر وشقيقه مياس من منزليهما بمدينة عدن بتهمة نشر بيانات تهدد السلم العام بمواقع التواصل الاجتماعي.