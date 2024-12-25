الإدارة السورية الجديدة توجه أول تحذير لإيران رداً على تصريحات خامنئي.. ماذا قال؟ هجوم مضاد يسحق الميليشيات في تعز والجيش يتقدم إلى شارع الأربعين و يسيطر على مناطق استراتيجية حاكمة.. مصرع وإصابة 23 حوثيًا نزوح للمرة الثانية في مأرب.. أكثر من 2500 أسرة تركت منازلها مضطرة توقيت مباراة اليمن والسعودية في بطولة خليجي 26 بالكويت اصطدمت بسرب من الطيور.. تحطم طائرة على متنها 72 راكبًا مصدر بوزارة النفط يكشف حقيقة خصخصة بعضُ قطاعات بترومسيلة اسرائيل تدرس شن هجوم رابع على الحوثيين رداً على قصف تل أبيب مجدداً 300مليار.. إدارة سوريا الجديدة تعد مذكرة تعويضات ضد إيران إسرائيل تعترض صاروخاً… والحوثي يهدد مجدداً إصابة قائد بالجيش الإسرائيلي وعشرات القتلى.. ماذا يجري بالضفة الغربية ؟
أفادت مصادر عسكرية بسيطرة قوات الجيش على مواقع استراتيجية حاكمة بعد هجوم مضاد على مواقع ميليشيا الحوثي في محيط جبهة الدفاع الجوي شمال غرب المحافظة، بحسب موقع الجيش "سبتمبر نت''.
المصادر قالت ان قوات الجيش سيطرت على تبتي ''الأريال والزابيا'' الاستراتيجيين، رداً على هجوم ميليشيا الحوثي وسط فرار جماعي لعناصرها.
وذكرت أن المواجهات امس في محيط جبهة الدفاع الجوي، أسفرت عن مصرع 8 من عناصر المليشيات وإصابة 15 آخرين على الأقل، علاوة على تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات.
وفي الجبهة الشمالية للمدينة، شنت المليشيات الحوثية هجمات مكثفة على مواقع قوات الجيش في جبهة "عصيفرة"، وتصدت لها القوات الحكومية.
وطبقًا لذات المصادر فإن القوات المسلحة شنت بعد ذلك هجوما مضادا تمكنت خلاله من إجبار المليشيات على التراجع والفرار، والتقدم حتى شارع الأربعين والسيطرة على العديد من المباني التي كانت تتمركز فيها عناصر المليشيات.
إلى ذلك، ذكرت مصادر عسكرية في جبهات الريف الغربي لمحافظة تعز" أن أبطال القوات المسلحة أفشلوا هجوما للمليشيات بجبهة "الأحطوب" في مديرية "مقبنة" وأجبروها على التراجع والفرار، وتكبيدها خسائر بشرية ومادية.