توقيت مباراة اليمن والسعودية في بطولة خليجي 26 بالكويت

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يواجه المنتخب اليمني نظيره السعودي اليوم الاربعاء، على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ٢٦ التي تستضيفها دولة الكويت.

واستعد لاعبو المنتخب اليمني لهذه المواجهة بحصتين تدريبتين في استاد نادي الشباب، جاءت الأولى بعد 24 ساعة فقط من المباراة الأولى، وبالاستشفاء، والتدريبات الخفيفة، فيما تضمنت تدريبات امس لثلاثاء، وضع آخر اللمسات واعطاء التوجيهات من قبل الجهاز الفني.

وتنطلق المباراة عند الساعة 5:25 مساء اليوم.

وقال مدرب المنتخب نور الدين ولد علي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس"أن المنتخب سيعمل من أجل تحقيق نتيجة ايجابية".. داعيا الجماهير إلى مساندة ودعم اللاعبين ومؤازرتهم.

وتحدث المدرب عن المباراة السابقة التي خسرها المنتخب امام حامل اللقب بهدف دون مقابل، وأوضح أن المنتخب قدم مباراة دفاعية وفق الإمكانيات أمام نظيره الذي ينافس على مستوى آسيا للتأهل إلى كأس العالم..مشيرا إلى أن الخسارة بهدف جاء نتيجة خطأ كلف المنتخب المباراة.

ونوه المدرب بقوة المنتخب السعودي الذي يعتبر من أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية وينافس دائمًا على بلوغ كأس العالم.معربا عن تفاؤله بالتشكيلة الحالية للمنتخب.