اصطدمت بسرب من الطيور.. تحطم طائرة على متنها 72 راكبًا

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية، الأربعاء، تحطم طائرة ركاب تابعة لها قرب مدينة أكتاو الكازاخستانية.

وقالت في بيان، إن الطائرة من طراز “إمبراير 190″، وسقطت في أكتاو أثناء رحلتها من باكو إلى غروزني في الشيشان.

وتم تحويل مسار الرحلة إلى مدينة أكتاو بسبب الضباب الكثيف في غروزني.

وأفاد البيان أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الطائرة كانت تقل 67 راكبا و5 من أفراد الطاقم.

وقالت وزارة الطوارئ الكازاخستانية إنه “وفقا للمعلومات الأولية، فقد نُقل 28 ناجيا من بينهم طفلان إلى المستشفى”.

وكانت السلطات الطبية المحلية في كازاخستان أفادت في وقت سابق عن نجاة 14 شخصا ونقلهم إلى المستشفى، ووضع 5 منهم في العناية المركزة.

وذكرت أن الحادث وقع عندما اصطدمت الطائرة بسرب من الطيور.