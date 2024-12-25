اسرائيل تدرس شن هجوم رابع على الحوثيين رداً على قصف تل أبيب مجدداً

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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قالت هيئة البث الإسرائيلية أن المستوى السياسي في البلد، يدرس شن هجوم رابع على أهداف للحوثيين عقب الإعلان عن اعتراض صاروخ جديد فجر اليوم الاربعاء.

وفي وقت سابق اليوم، اعلن الحوثيون قصف هدف عسكري في يافا الـمحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي.

اسرائيل اعلنت إصابة 9 اشخاص خلال التدافع نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ذكرت في بيان: "للمرة الثانية في غضون يومين، اعترضت الدفاعات الجوية فجر اليوم صاروخا باليستيا من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي".

ودوت صفارات الإنذار في قرى عديدة في منطقة تل ابيب الكبرى والسهل الداخلي، وجُرح تسعة اشخاص إثر التعثر أثناء الهرولة إلى الملاجئ.