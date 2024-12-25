إسرائيل تعترض صاروخاً… والحوثي يهدد مجدداً إصابة قائد بالجيش الإسرائيلي وعشرات القتلى.. ماذا يجري بالضفة الغربية ؟ الجيش الوطني يعلن عن تقدم في جبهات تعز إثر معارك عنيفة 3 اكتشافات تمت بفضل الذكاء الاصطناعي في 2024 الجيش الروسي يعلن عن السيطرة والتقدم وهجوم صاروخي عنيف يستهدف خاركيف مكافأة فورية ومغرية من الاتحاد الكويتي للاعبين بعد هزيمة الإمارات الكويت تقهر الإمارات بهدف قاتل في خليجي26 مارب برس يكشف عن شبكة حوثية تغرر خريجي الإعلام للعمل مع منظمة مضللة في صنعاء محاولة تصفية مواطن خلال تلقيه العزاء بوفاة زوجته بمحافظة إب منتخب عُمان يحول تأخره بهدف أمام قطر إلى فوز 2-1
في تصعيد متواصل للأحداث، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن قواته قد اعترضت صاروخاً أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، وذلك في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء.
وأشار الجيش إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار تحسباً لسقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض، موضحاً أن هذه هي المرة الخامسة خلال أسبوع التي يهرع فيها ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بسبب الهجمات الصاروخية من قبل الحوثيين.
في سياق موازٍ، هدد الحوثيون باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة في حال تعرضهم لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.