إسرائيل تعترض صاروخاً… والحوثي يهدد مجدداً

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_خاص

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في تصعيد متواصل للأحداث، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن قواته قد اعترضت صاروخاً أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، وذلك في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء.

وأشار الجيش إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار تحسباً لسقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض، موضحاً أن هذه هي المرة الخامسة خلال أسبوع التي يهرع فيها ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بسبب الهجمات الصاروخية من قبل الحوثيين.

في سياق موازٍ، هدد الحوثيون باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة في حال تعرضهم لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.