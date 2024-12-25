إصابة قائد بالجيش الإسرائيلي وعشرات القتلى.. ماذا يجري بالضفة الغربية ؟ الجيش الوطني يعلن عن تقدم في جبهات تعز إثر معارك عنيفة 3 اكتشافات تمت بفضل الذكاء الاصطناعي في 2024 الجيش الروسي يعلن عن السيطرة والتقدم وهجوم صاروخي عنيف يستهدف خاركيف مكافأة فورية ومغرية من الاتحاد الكويتي للاعبين بعد هزيمة الإمارات الكويت تقهر الإمارات بهدف قاتل في خليجي26 مارب برس يكشف عن شبكة حوثية تغرر خريجي الإعلام للعمل مع منظمة مضللة في صنعاء محاولة تصفية مواطن خلال تلقيه العزاء بوفاة زوجته بمحافظة إب منتخب عُمان يحول تأخره بهدف أمام قطر إلى فوز 2-1 النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
أفاد الجيش الوطني بأنه حقق تقدماً ميدانياً في محافظة تعز، الواقعة جنوب غرب البلاد، بعد سلسلة من الاشتباكات العنيفة ضد جماعة الحوثي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكر مصدر عسكري أن القوات المسلحة شنت هجمات على مواقع الحوثيين في عدة جبهات بشمال شرق وشمال وغرب مدينة تعز، مما أدى إلى تحقيق تقدم محدود رغم المعارك القاسية التي استمرت طوال ليلة الاثنين.
وأوضح المصدر أن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الوطني في محور تعز تهدف إلى استطلاع مواقع العدو وتقييم مستوى جاهزيته.
واستمرت الاشتباكات بين الجانبين حوالي ثلاث إلى أربع ساعات في تلك الليلة.
وأشار إلى أن مليشيات الحوثية ردوا بقوة على الهجمات، باستخدام كثافة نارية غير معهودة وبمختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك المدفعية، كما قاموا بنقل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى بعض الجبهات المحيطة بتعز.
وبحسب المصدر، تمكنت قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم، حيث استطاعت السيطرة على تلال استراتيجية وعدد من المباني في منطقتي الأربعين وعصيفرة بشمال شرق وغرب المدينة.