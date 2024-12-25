الجيش الوطني يعلن عن تقدم في جبهات تعز إثر معارك عنيفة

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أفاد الجيش الوطني بأنه حقق تقدماً ميدانياً في محافظة تعز، الواقعة جنوب غرب البلاد، بعد سلسلة من الاشتباكات العنيفة ضد جماعة الحوثي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر مصدر عسكري أن القوات المسلحة شنت هجمات على مواقع الحوثيين في عدة جبهات بشمال شرق وشمال وغرب مدينة تعز، مما أدى إلى تحقيق تقدم محدود رغم المعارك القاسية التي استمرت طوال ليلة الاثنين.

وأوضح المصدر أن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الوطني في محور تعز تهدف إلى استطلاع مواقع العدو وتقييم مستوى جاهزيته.

واستمرت الاشتباكات بين الجانبين حوالي ثلاث إلى أربع ساعات في تلك الليلة.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثية ردوا بقوة على الهجمات، باستخدام كثافة نارية غير معهودة وبمختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك المدفعية، كما قاموا بنقل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى بعض الجبهات المحيطة بتعز.

وبحسب المصدر، تمكنت قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم، حيث استطاعت السيطرة على تلال استراتيجية وعدد من المباني في منطقتي الأربعين وعصيفرة بشمال شرق وغرب المدينة.