الجيش الروسي يعلن عن السيطرة والتقدم وهجوم صاروخي عنيف يستهدف خاركيف

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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شهدت مدينة خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، هجوماً صاروخياً كبيراً، كما أعلن رئيس بلدية المدينة، إيغور تيريخوف، صباح يوم الأربعاء.

وذكر تيريخوف عبر منصة تليغرام: "خرجت خاركيف عن السيطرة جراء هجوم صاروخي كبير، حيث سمع دوي انفجارات متكررة، وما زالت الصواريخ الباليستية تتجه نحو المدينة".

وأفادت السلطات الأوكرانية بحدوث سلسلة من الانفجارات نتيجة هذه الهجمات، وأوضح عمدة المدينة أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص حتى الآن.

في سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على قريتين في منطقتي خاركيف ودونيتسك.

كما تركزت جهود موسكو على محاولة السيطرة على مدينتين رئيسيتين في منطقة دونيتسك، حيث حققت القوات الروسية تقدمًا ملحوظًا، وبدأت تتحرك نحو بلدة بوكروفسك، التي تعد مركزًا لوجستيًا وموقعًا لمنجم فحم مهم، كما اقتربت من منطقة كوراخوف جنوبًا.

خلال الشهرين الماضيين، قامت القوات الروسية بتحركات سريعة عبر شرق أوكرانيا، وهي وتيرة لم تشهدها منذ بداية الغزو الذي بدأته روسيا في فبراير 2022.

وأشار الجيش الأوكراني، يوم الجمعة، إلى انسحاب قواته من المناطق المحيطة بقريتين لتفادي الحصار من القوات الروسية المتقدمة.

كما تسعى موسكو لاستعادة السيطرة على مدينة كوبيانسك، التي فقدتها في العام الأول من النزاع.