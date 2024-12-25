آخر الاخبار

3 اكتشافات تمت بفضل الذكاء الاصطناعي في 2024 الجيش الروسي يعلن عن السيطرة والتقدم وهجوم صاروخي عنيف يستهدف خاركيف مكافأة فورية ومغرية من الاتحاد الكويتي للاعبين بعد هزيمة الإمارات الكويت تقهر الإمارات بهدف قاتل في خليجي26 مارب برس يكشف عن شبكة حوثية تغرر خريجي الإعلام للعمل مع منظمة مضللة في صنعاء محاولة تصفية مواطن خلال تلقيه العزاء بوفاة زوجته بمحافظة إب منتخب عُمان يحول تأخره بهدف أمام قطر إلى فوز 2-1 النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع معارضون في تل أبيب: يجب على إسرائيل أن تضرب إيران بشكل مباشر إذا كانت تريد وقف الحوثيين المليشيات الحوثية تعتدي على أحد التجار بمحافظة إب

الجيش الروسي يعلن عن السيطرة والتقدم وهجوم صاروخي عنيف يستهدف خاركيف

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص
عدد القراءات 138

 

شهدت مدينة خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، هجوماً صاروخياً كبيراً، كما أعلن رئيس بلدية المدينة، إيغور تيريخوف، صباح يوم الأربعاء.

وذكر تيريخوف عبر منصة تليغرام: "خرجت خاركيف عن السيطرة جراء هجوم صاروخي كبير، حيث سمع دوي انفجارات متكررة، وما زالت الصواريخ الباليستية تتجه نحو المدينة".

وأفادت السلطات الأوكرانية بحدوث سلسلة من الانفجارات نتيجة هذه الهجمات، وأوضح عمدة المدينة أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص حتى الآن.

في سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على قريتين في منطقتي خاركيف ودونيتسك.

كما تركزت جهود موسكو على محاولة السيطرة على مدينتين رئيسيتين في منطقة دونيتسك، حيث حققت القوات الروسية تقدمًا ملحوظًا، وبدأت تتحرك نحو بلدة بوكروفسك، التي تعد مركزًا لوجستيًا وموقعًا لمنجم فحم مهم، كما اقتربت من منطقة كوراخوف جنوبًا.

خلال الشهرين الماضيين، قامت القوات الروسية بتحركات سريعة عبر شرق أوكرانيا، وهي وتيرة لم تشهدها منذ بداية الغزو الذي بدأته روسيا في فبراير 2022.

وأشار الجيش الأوكراني، يوم الجمعة، إلى انسحاب قواته من المناطق المحيطة بقريتين لتفادي الحصار من القوات الروسية المتقدمة.

كما تسعى موسكو لاستعادة السيطرة على مدينة كوبيانسك، التي فقدتها في العام الأول من النزاع.

إقراء أيضاً
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
اتفاق في سوريا على حل جميع الفصائل المسلحة ودمجها في وزارة الدفاع
انفجاز يهز السفينة الروسية في البحر وفقدان فردين من طاقمها
وفود عربية في سوريا لدعم جهود إعادة بناء سوريا الجديدة
وزير الخارجية الإماراتي يصل دمشق ويلتقي بنظيره السوري
إيران تكشف عن حقيقة تواصلها مع أحمد الشرع
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول