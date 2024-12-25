مكافأة فورية ومغرية من الاتحاد الكويتي للاعبين بعد هزيمة الإمارات

الأربعاء 25 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، تخصيص مكافأة مالية لجميع لاعبي المنتخب الأول، بعد الفوز على الإمارات، في الجولة الثانية من مجموعات كأس الخليج "خليجي 26"، مساء أمس الثلاثاء.

وتشارك منتخب الكويت في صدارة المجموعة الأولى مع سلطنة عمان برصيد 4 نقاط لكل فريق مع نفس رصيد الأهداف، ليقطع "الأزرق" خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة التي فاز بها 10 مرات (رقم قياسي).

وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم إن الشيخ أحمد اليوسف، خصص مبلغ 4 آلاف دولار لكل لاعب في منتخب الكويت كمكافأة بعد الفوز على الإمارات.

وأوضح بيان الاتحاد أن مبلغ 4 آلاف دولار لكل لاعب تم تخصيصه من ميزانية الاتحاد، بينما تكفل الشيخ أحمد اليوسف بدفع ألف دولار لكل لاعب من حسابه الخاص.

أشار الاتحاد الكويتي كذلك إلى أن مهرجان الكويت للتسوق "يا هلا" قرر تقديم مبلغ 500 دينار كويتي مكافأة لكل لاعب في المنتخب بعد الفوز على الإمارات.

وأكمل بيان الاتحاد "وعد الشيخ أحمد اليوسف لاعبي المنتخب الكويتي بمضاعفة المكافآت المالية في حالة التمكن من التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة".

وسيلعب المنتخب الكويتي مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام نظيره القطري يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف خلال خليجي 26 رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف خلال خليجي 26 - Alkass/tv ولا بديل لقطر عن الفوز أمام الكويت في الجولة الأخيرة، مع انتظار هدية من عُمان بتحقيقها للتعادل أو الفوز أمام الإمارات في نفس التوقيت، من أجل قطع ورقة التأهل إلى الدور الثاني