الكويت تقهر الإمارات بهدف قاتل في خليجي26

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اقتنص المنتخب الكويتي فوزا مثيرا من ضيفه الإماراتي 2-1، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) المقامة في الكويت.

وقلب منتخب الكويت تأخره بهدف إلى فوز مثير بهدفين مستغلا النقص العددي في صفوف ضيفه.

وتقدم مهاجم الوصل كايو كانيدو بهدف للأبيض الإماراتي بعد مضي خمس دقائق من بداية المباراة عندما تلقى تمريرة طولية تعامل معها بشكل جيد قبل أن يسدد من فوق الحارس خالد الرشيدي إلى داخل الشباك.

وتعادل محمد دحام للأزرق الكويتي في الدقيقة 16 بعدما قطع الكرة من مدافع الإمارات خليفة الحمادي وانطلق صوب المرمى ثم سدد كرة قوية بقدمه اليمنى في الشباك.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة تعرض كوامي اوتون مدافع الإمارات للطرد إثر حصوله على الإنذار الثاني.

الكويت خطفت الفوز في الوقت القاتل

واستغل منتخب الكويت النقص العددي في صفوف الفريق الضيف وخطف هدف الفوز القاتل قبل دقيقة واحدة من النهاية بواسطة معاذ الاصيمع بخطأ آخر من خليفة الحمادي أيضا.

وسجل منتخب الكويت انتصاره الأول بعد تعادله في المباراة الافتتاحية مع عمان بهدف لمثله فيما خسر منتخب الإمارات للمرة الأولى بعد تعادله في الجولة الأولى مع قطر بهدف لمثله.

واقتسم منتخب الكويت صدارة المجموعة الأولى مع عمان برصيد أربع نقاط لكلاهما مقابل نقطة واحدة للإمارات وقطر.

وفي وقت سابق فاز منتخب عمان على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف.