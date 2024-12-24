مارب برس يكشف عن شبكة حوثية تغرر خريجي الإعلام للعمل مع منظمة مضللة في صنعاء

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 254

قالت مصادر صحفية لـ"مأرب برس" أن نصر الدين عامر منتحل صفة مجلس أدارة وكالة سبأ في صنعاء ينشط في إستقطاب الكواد الإعلامية حديثو التخرج للعمل ضمن منظومة إعلامية مضللة لصالح المليشيا الحوثية

وذكرت المصادر" أن القيادي الحوثي عامر يتولى إدارة حملات إلكترونية مفبركة وممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي وذلك لتبيض جرائم المليشيات الداخلية المرتكبة وحرف المجتمع نحو قضاها هامشية عبر مركز حوثيًا حديث النشء يسمى" الإعلام الحديث"

وأشارت المصادر" عن وجود شبكة حوثية نافذة تعمل على أستدراج طلاب الإعلام حديثي التخرج لإجبارهم على المشاركة في حملات تضليل منظمة تديرها المليشيا بهدف الإبقاء على الصوت الواحد فقط في مناطقها

وفي الشأن نفسه شكا عدد من الصحفيين حديثي التخرج ل" مأرب برس" عن تعرضهم لانتهاك صارخ من قبل مليشيات الحوثي بعد أستقطابهم والاستيلاء على مستحقاته المالية في سياق سلسلة نهب واسع تمارسها المليشيا في مختلف القطاعات