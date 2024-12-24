محاولة تصفية مواطن خلال تلقيه العزاء بوفاة زوجته بمحافظة إب

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شهدت قرية ثعوب بعزلة خباز في مديرية العدين بمحافظة إب عصر اليوم الثلاثاء حادثة مروعة ، حيث أصيب المواطن محمد مهيوب الشهاري إصابة خطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين أثناء تلقيه العزاء في زوجته التي توفيت قبل يومين.
وأفادت مصادر محلية لـ"مأرب برس" أنه تم إطلاق نار من قبل مسلحين من أبناء عمومته على إثر قضية ثأر بينهم وتم إطلاق أكثر من 30 طلقة نارية تعرض على إثرها الحاج محمد الشهاري لإصابة بالغة وخطيرة.
وأضافت المصادر بأنه تم نقل الشهاري بعد تعرضة لإصابة حرجة إلى مستشفى النور في مدينة إب وحتى الآن هو في حالة حرجة وغير مستقرة في العناية المركزة في المستشفى.
وتأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد الإنفلات الأمني الذي تشهده محافظة إب وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا حيث ساهمت الفوضى وإنتشار السلاح والجماعات المسلحة في زيادة الجرائم المنظمة، ويعاني المواطنون من غياب سيادة القانون وتدهور الأوضاع الأمنية الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي ويفاقم من معاناة المدنيين الذين أصبحوا ضحايا لغياب العدالة وسط الفوضى المتزايدة.