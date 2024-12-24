منتخب عُمان يحول تأخره بهدف أمام قطر إلى فوز 2-1

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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حول منتخب عمان تأخره أمام قطر بهدف الى فوز بنتيجة 2-1 في بطولة كأس الخليج 26 بالكويت.

المباراة أقيمت على ملعب ستاد جابر المبارك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج.

افتتح التسجيل منتخب قطر عن طريق اللاعب الدولي المعز علي في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، قبل أن يرد عمان بهدفين للاعب عصام الصبحي في الدقيقة 20 من ركلة جزاء والدقيقة 52.

ويتواجد منتخبا عمان وقطر في المجموعة الأولى التي تضم ايضا منتخبي الكويت والإمارات.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت انتهاء مواجهتي المجموعة بالتعادل الإيجابي، إذ تعادل منتخب عمان مع الكويت في الافتتاح بهدف لكل فريق، قبل أن تفرض النتيجة ذاتها نفسها على موقعة قطر والإمارات.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد عمان إلى 4 نقاط معتليًا صدارة المجموعة فيما يتجمد رصيد قطر عند نقطة واحدة متذيلًا الترتيب.

وينتظر منتخب قطر في الجولة الثالثة مباراة قوية أمام أصحاب الأرض منتخب الكويت فيما يلاقي منتخب عمان نظيره الإماراتي.

وتحتضن دولة الكويت منافسات كأس الخليج في نسختها رقم 26 خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر 2024 و3 يناير.