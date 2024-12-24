الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة سبا ان محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، ناقش اليوم، مسودة المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمدينة المخا والمقترحات والدراسات التفصيلية لمخطط يشمل مديريات الساحل الغربي .

وخلال الاجتماع الذي عضو لجنة الخدمات بالمجلس المحلي أحمد الشرعبي، ومدير مديرية المخا سلطان محمود، أكد المحافظ شمسان، أهمية التخطيط العمراني (مستر بلان) للمخا الرئة التي تتنفس منها المحافظة وتحظى بإهتمام كبير بإنشائها كمدينة نموذجية ومستقبلية تهتم بتحسين جودة الحياة للسكان فيها، من خلال توفير بيئة حضرية توفر فرص العمل والتعليم والترفيه، و تعزز الاستدامة وتقسيمها الى مناطق سكنية واقتصادية وصناعية ورياضية وتعليمية والحفاظ على أراضي واسعة للميناء ومستقبل التطور ووصول الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستفادة الكاملة من مميزات هذه المدينة الفريدة.

واشاد بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح لجهود إنجاز المخطط بحيث يشمل الساحل الغربي بشكل كامل.

كما استعرض، وكيل المحافظة لشؤون الساحل المهندس رشاد الاكحلي، أهمية المخطط الهيكلي الذي يجري تنفيذه حالياً من قبل شركة استشارية والملاحظات والمقترحات لاعداد مخطط متكامل.

من جانبهما استعرضا مدير عام فرع الهيئة العامة للمساحة والاراضي والتخطيط الحضري المهندس عبد الرحمن البريهي، ومدير فرع الهيئة بالمخا المهندس مروان الرعدي، تقريراً مفصلاً حول الجهود المبذولة في حماية أراضي الدولة، وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة، وإزالة الاستحداثات المخالفة ،وتنفيذ التوجيهات بتوقف البناء حتى اكتمال المخطط العام للمدينة.

كما شهد الاجتماع نقاشات ومداخلات لمدير الاشغال العامة بالمحافظة المهندس عبد الحكيم الشميري، ومدير الادارة الفنية المهندس بشير العليمي، وعدد من مدراء الادارات، تطرقت في مجملها لأهمية الحفاظ على المدينة من العشوائيات، واستكمال المخطط الهيكلي والشبكي والتفصيلي لوحدات الجوار، وممرات السيول، والمجاري ،وإعدادها بشكل كامل بما يخدم مستقبل المدينة والمحافظة.