درجات الحرارة والطقس المتوقع في اليمن خلال الساعات القادمة

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 254

توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية صحو إلى غائم جزئياً - معتدل الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون نشطة على أرخبيل سقطرى ومدخل باب المندب والسواحل الغربية، حيث تتراوح سرعتها نحو (17-27) عقدة.

وأفادت نشرة الطقس الجوية اليومية، بأنه بعد الإطلاع على مختلف خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية، فان المركز يتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو - بارد جداً إلى شديد البرودة، وذلك أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية، وبارد إلى بارد جداً على مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، حضرموت والمهرة، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية طقس صحو - معتدل نهاراً وبارد إلى بارد نسبياً ليلاً، والرياح معتدلة مثيرة للأتربة والرمال.

كما توقع مركز التنبؤات الجوية، أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، كالتالي: عدن 29 / 23 - صنعاء 25 / 03 - المكلا 29 / 22 - سقطرى 30 / 18 - الغيضة 30 / 18 - سيئون 28 / 10 - تعز 27 / 11 - الضالع 25 / 10 - مأرب 27 / 11 - عتق 27 / 10 - لحج 30 / 20 - الحديدة 30 / 23 - زنجبار 29 / 22 .

ووجه المركز، تحذيراً للمواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وكذا الأخوة المزارعين ومربي الماشية والنحل في المناطق الجبلية من الانخفاض في درجات الحرارة، وأنه عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وفي السياق، توقع مركز التنبؤات الجوية في نشرته البحرية اليومية، اليوم الثلاثاء، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن خفيف الموج، وفي سواحل باب المندب وأرخبيل سقطرى والسواحل الغربية معتدل الموج، وأن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن معتدل الموج، وفي البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب الموج، كما حذر المركز، الأخوة الصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي والسواحل الغربية وباب المندب والبحر الأحمر من ارتفاع الموج وشدة الرياح.