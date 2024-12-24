تصريحات مدرب اليمن قبل مواجهة السعودية الحاسمة في كأس الخليج.. ماذا قال؟

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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أكد نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السعودية،غدا الاربعاء في الجولة الثانية من خليجي 26 بالكويت، أن اللاعبين يتطلعون لتحقيق الفوز الأول لليمن أمام المنتخب السعودي الذي وصفه بالجريح.

وقال المدرب نور الدين، أن المنتخب السعودي معروف بقوته، وهو من أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية وينافس دائمًا على بلوغ كأس العالم. لكنه كان ضحية الجولة الأولى، وسنواجه وحشًا جريحًا ونحاول إيقافه.

واضاف: ''أعرف نقاط قوة المنتخب السعودي جيدًا. لديهم لاعبين مميزين مثل مصعب الجوير وسالم الدوسري، الذين يُعتبرون من أخطر اللاعبين في الجناحين الأيمن والأيسر.سبق وأن واجهت المنتخب السعودي كمدرب أربع مرات مع المنتخب الفلسطيني. تعادلنا مرتين وخسرنا مرتين. هناك نقاط سلبية لديهم سنحاول استغلالها، ونقاط ضعف سنعمل عليها.

وحول مباراة اليمن والعراق قال المدرب:'' قدمنا مباراة دفاعية وفق إمكانياتنا أمام المنتخب العراقي، حامل اللقب، والذي ينافس على مستوى آسيا للتأهل إلى كأس العالم. خسرنا بهدف جاء نتيجة خطأ كلفنا المباراة''.

واستطرد ''دافعنا جيدًا أمام العراق رغم الهدف الذي ولج مرمانا، وبالمقابل أضعنا فرصًا محققة للتسجيل. سنحاول التعويض في مواجهة السعودية''.

وطالب نور الدين جماهير المنتخب اليمني، بالمساندة ودعم اللاعبين ومؤازرتهم. مضيفا ''نحن نستعد جيدًا لمواجهة السعودية وسنعمل بكل استطاعتنا لتحقيق نتيجة إيجابية تُسعد الجمهور''.

وتابع قائلا: ''اليمن مليء بالمواهب الكروية التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام. اللاعب اليمني بحاجة لخوض عدد أكبر من المباريات خلال الموسم، لكن هذا متعذر بسبب توقف البطولات المحلية.

وقال ايضا: ''نجاح اللاعبين هو نجاح لي أيضًا، ولهذا أسعى لمنحهم الأمل والضوء لتقديم أفضل مستوى لديهم.اللاعبون ليسوا مسؤولين عن ماضي المنتخب اليمني، بل يسعون لتغيير هذا التاريخ وتحقيق أول فوز في تاريخهم أمام السعودية''.

اما حارس مرمى منتخب الين محمد أمان الذي حصل على جائزة افضل حارس مرمى في الجولة الاولى فقال في المؤتمر الصحفي: ''نستعد جيدا لهذه المواجهة ونحن نعلم أن المنتخب السعودي يملك لاعبين من أفضل لاعبي القارة، لكنه يمر بمرحلة صعبة وهو في اسوأ حالاته''.

واضاف:''المنتخب السعودي بإمكانه العودة في أي وقت ونحن جاهزون لتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة افضل نطمح اليها''.

مباراة اليمن والسعودية غدا الاربعاء الساعة 5:25م