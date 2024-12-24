اسرائيل تعلن الحرب وتهدد بتحويل صنعاء والحديدة إلى غزة ولبنان جديدة.. وقيادي حوثي يرد: '' لن نتراجع''

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 99

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الاثنين، بأن تل أبيب ستوجه ضربات قاسية لجماعة الحوثي، مهددا بتحويل صنعاء والحديدة إلى غزة ولبنان وطهران جديدة.

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي الاثنين:'' سنستهدف البنى التحتية للحوثيين ونقطع رؤوس قادتهم كما فعلنا مع هنية والسنوار ونصر الله''، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

حديث وزير الدفاع الاسرائيلي هذا هو اعتراف لأول مرة بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال اسماعيل هنية.

المسئول الاسرائيلي قال ايضا متوعدا الحوثيين: ''سنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران''.

وتحمل التصريحات تلك، رسائل حرب مباشرة، من اسرائيل ضد الحوثيين، لكن ما يخشاه اليمنيون هو جر البلد المنهك بالحروب لحرب جديدة مفتوحة مع عدو معروف بصلفه.

في سياق متصل بالتصعيد الاسرائيلي الحوثي، قالت رويترز ان وزير خارجية إسرائيل وجه البعثات الدبلوماسية في أوروبا بمحاولة السعي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ميدانيا اعلن الحوثيون مهاجمة هدفين عسكريين في يافا وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل بطائرتين مسيرتين، ينما اعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال الإسعاف الإسرائيلي أن أكثر من 20 شخصا اصيبوا أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وردا على تهديدات وزير الدفاع الاسرائيلي قال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي: ''لا نخشى أمريكا ولا إسرائيل، واثقون من النصر واستهداف قياداتنا لن يثنينا عن الاستمرار في هجماتنا''.