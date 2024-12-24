اسرائيل تعلن الحرب وتهدد بتحويل صنعاء والحديدة إلى غزة ولبنان جديدة.. وقيادي حوثي يرد: '' لن نتراجع'' تعز تشتعل.. القوات الحكومية تُلحق بالحوثيين هزيمة ثقيلة وخسائر بشرية وتجبرها على الفرار (فيديو) انفجاز يهز السفينة الروسية في البحر وفقدان فردين من طاقمها الروبوتات بدل العمالة في أكبر مشروع بناء بالعالم في السعودية وفود عربية في سوريا لدعم جهود إعادة بناء سوريا الجديدة في بطولة خليجي 26: المجموعة الأولى ''حبايب'' وتنافس مثير في الثانية القبائل اليمنية تدعو لحسم معركة استعادة الدولة وقطع ذراع إيران في اليمن .. عاجل وزير الخارجية الإماراتي يصل دمشق ويلتقي بنظيره السوري ما حقيقة طلب زوجة بشار الأسد الطلاق ...الكرملين يتدخل إسرائيل تصر على تجاهل استهداف القيادات الحوثية وتتعمد استهداف البنى التحتيه لليمن .. نتنياهو يتوعد مجددا.
تشهد تعز منذ يومين معارك عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في للجبهة الشمالية الغربية للمدينة.
وأعلن محور تعز العسكري اليوم الثلاثاء ان نحو 8 من عناصر الحوثي لقوا مصرعهم، وأصيب 15 آخرين في هجوم فاشل على مواقع قوات الجيش في جبهة الدفاع الجوي شمالي غرب المدينة.
مساء أمس الإثنين، اندلعت مواجهات ليلية عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي، واعلنت القوات الحكومية احباط عدة هجمات.
وأحبطت قوات الجيش، مساء الإثنين، هجوما لمليشيات الحوثي الإرهابية، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.
وذكرت مصادر ميدانية لموقع الجيش إن مليشيات الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز.
وأكد المصدر أن القوات أفشلت محاولة المليشيات، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.