تعز تشتعل.. القوات الحكومية تُلحق بالحوثيين هزيمة ثقيلة وخسائر بشرية وتجبرها على الفرار (فيديو)

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- خاص

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تشهد تعز منذ يومين معارك عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في للجبهة الشمالية الغربية للمدينة.

وأعلن محور تعز العسكري اليوم الثلاثاء ان نحو 8 من عناصر الحوثي لقوا مصرعهم، وأصيب 15 آخرين في هجوم فاشل على مواقع قوات الجيش في جبهة الدفاع الجوي شمالي غرب المدينة.

مساء أمس الإثنين، اندلعت مواجهات ليلية عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي، واعلنت القوات الحكومية احباط عدة هجمات.

وأحبطت قوات الجيش، مساء الإثنين، هجوما لمليشيات الحوثي الإرهابية، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.

وذكرت مصادر ميدانية لموقع الجيش إن مليشيات الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز.

وأكد المصدر أن القوات أفشلت محاولة المليشيات، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.