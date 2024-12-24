الروبوتات بدل العمالة في أكبر مشروع بناء بالعالم في السعودية وفود عربية في سوريا لدعم جهود إعادة بناء سوريا الجديدة في بطولة خليجي 26: المجموعة الأولى ''حبايب'' وتنافس مثير في الثانية القبائل اليمنية تدعو لحسم معركة استعادة الدولة وقطع ذراع إيران في اليمن .. عاجل وزير الخارجية الإماراتي يصل دمشق ويلتقي بنظيره السوري ما حقيقة طلب زوجة بشار الأسد الطلاق ...الكرملين يتدخل إسرائيل تصر على تجاهل استهداف القيادات الحوثية وتتعمد استهداف البنى التحتيه لليمن .. نتنياهو يتوعد مجددا. إيران تكشف عن حقيقة تواصلها مع أحمد الشرع مجلس القيادة الرئاسي وبحضور كافة اعضائه يصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بخصوص الهيئة العليا لمكافحة الفساد. أول تحرك حكومي في اليمن لضبط مراكز التداوي بالقرآن الكريم وتوجيهات بأربعة شروط هامة لمعالجي النساء
الواقع في المملكة العربية السعودية، الروبوتات لدعم عملية البناء.. مشروع "ذا لاين"، الذي يُعتبر جزءًا من مشروع نيوم العملاق، يتضمن استثمارًا بمئات الملايين من الدولارات في التكنولوجيا الآلية.
ويمثل استخدام الروبوتات في مشروع نيوم خطوةً مهمة نحو تحقيق الاستدامة والابتكار في قطاع البناء؛ حيث ستساعد الروبوتات في تقليل الاعتماد على العمل البدني المكثف، وتعزز من قدرات الابتكار في تنفيذ المشاريع.
وتعمل المملكة العربية السعودية على تطبيق حلول مبتكرة في مشاريعها الكبرى من خلال استبدال بعض العمالة بالروبوتات؛ بهدف تطوير ظروف العمل وزيادة السلامة في مواقع البناء.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتحسين بيئة العمل والسلامة.
كما تستعد المملكة لبناء عدة ملاعب عالمية استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تشمل السكك الحديدية والطرق والإسكان، إلى جانب بناء مطارات جديدة وتوسيع أخرى، ومشاريع مرتبطة بالرياض إكسبو 2030.