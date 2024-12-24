الروبوتات بدل العمالة في أكبر مشروع بناء بالعالم في السعودية

الثلاثاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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الواقع في المملكة العربية السعودية، الروبوتات لدعم عملية البناء.. مشروع "ذا لاين"، الذي يُعتبر جزءًا من مشروع نيوم العملاق، يتضمن استثمارًا بمئات الملايين من الدولارات في التكنولوجيا الآلية.

ويمثل استخدام الروبوتات في مشروع نيوم خطوةً مهمة نحو تحقيق الاستدامة والابتكار في قطاع البناء؛ حيث ستساعد الروبوتات في تقليل الاعتماد على العمل البدني المكثف، وتعزز من قدرات الابتكار في تنفيذ المشاريع.

وتعمل المملكة العربية السعودية على تطبيق حلول مبتكرة في مشاريعها الكبرى من خلال استبدال بعض العمالة بالروبوتات؛ بهدف تطوير ظروف العمل وزيادة السلامة في مواقع البناء.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة وتحسين بيئة العمل والسلامة.

كما تستعد المملكة لبناء عدة ملاعب عالمية استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تشمل السكك الحديدية والطرق والإسكان، إلى جانب بناء مطارات جديدة وتوسيع أخرى، ومشاريع مرتبطة بالرياض إكسبو 2030.