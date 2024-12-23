في بطولة خليجي 26: المجموعة الأولى ''حبايب'' وتنافس مثير في الثانية

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اختتمت البحرين والسعودية، أمس الأحد مباريات الجولة الأولى في كأس الخليج العربية السادسة والعشرين في الكويت.
وفازت البحرين على السعودية 3-2 في مباراة مثيرة، قال عنها المحللين انها الأفضل حتى الآن.
قبل هذه المباراة لحساب المجموعة الثانية، كانت العراق قد تخطت بصعوبة اليمن بنتيجة هدف دون رد، وقدم لاعبوا اليمن اداء مميز، بدفاع قوي.
اما في المجموعة الأولى، لم تشهد مباريات الجولة يوم السبت، أي فوز، حيث تعادلت الكويت مع عمان 1-1 في الافتتاح، وبنفس النتيجة انتهت مباراة قطر والإمارات.
وغدا الثلاثاء تبدأ مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، حيث تواجه قطر نظيرتها عمان،وتلتقي الكويت مع الإمارات.
وتستكمل مباريات الجولة الثانية بعد غدًا الاربعاء، في المباراة الاولى يلعب منتخب اليمن، مع المنتخب السعودي الساعة 5:25 مساء، وتواجه البحرين العراق في مباراة حاسمة للتأهل.