أول تحرك حكومي في اليمن لضبط مراكز التداوي بالقرآن الكريم وتوجيهات بأربعة شروط هامة لمعالجي النساء

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في ظل تزايد وانتشار مراكز التداوي بالقرآن وتصاعد بعض الأخطاء من القائمين على تلك المراكز خاصة فيما يتعلق بعلاج النساء بمحافظة شبوة ليكون أول مؤسسة حكومية تسعى لتصحيح مسار تلك الطرق العلاجيه.
حيث وجه مكتب مكتب الأوقاف والإرشاد،
بمحافظة شبوة تعميمًا جديدًا يهدف الى تنظيم عمل مراكز التداوي بالقرآن الكريم، تماشيًا مع الضوابط الشرعية والرقابية.
وتضمن التعميم الموجه مدير عام الأوقاف والإرشاد، منع لمس المريضات أثناء القراءة، وعدم الخلوة بهن، وتقليل الحديث معهن أثناء جلسات العلاج بالإضافة لمنع بيع اي منتجات جنسية.
ووفقا لتصريحات مدير أوقاف عتق عبدالعزيز بن صائل، فقد أشار إلى رصد مخالفات شرعية وطبية في بعض المراكز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين، لضمان الالتزام بالمعايير الشرعية والمهنية.
ودعا بن صائل، وزارة الأوقاف إلى إنشاء معاهد متخصصة لتخريج معالجين مؤهلين في العلاج بالقرآن الكريم، إلى جانب سن قوانين وتشريعات صارمة لمنع ممارسة الشعوذة والدجل.
كما طالب بتشكيل لجان علمية لتقييم المتقدمين لمزاولة المهنة، وتطوير المعايير المهنية الخاصة بهذا المجال